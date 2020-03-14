В ДНР ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

"Ввести на территории ДНР режим повышенной готовности. Министерству здравоохранения, управлению Народной милиции ДНР обеспечить круглосуточное нахождение медработников в пунктах пропуска через государственную границу ДНР в целях выявления лиц с повышенной температурой и направления их в инфекционное отделение для установления диагноза", - говорится в тексте указа на сайте главы ДНР.

Кроме того, документ обязывает граждан, посещавших территории, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, при первых признаках заболевания обратиться за медицинской помощью на дому.

"Обязать граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции…, обеспечить самоизоляцию на дому сроком на 14 дней со дня прибытия в республику", - говорится в указе.

"Пока ситуация находится под полным контролем и случаев подтвержденного коронавируса на территории ДНР не зафиксировано", - говорится в заявлении Пушилина в его Telegram-канале.

В самопровозглашенной республике также ограничили проведение массовых мероприятий численностью более тысячи человек. "До 10 апреля ограничить проведение на территории ДНР спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью участников более тысячи человек", - говорится в указе.

Кроме того, работодатели обязаны измерять температуру у сотрудников. В образовательных организациях запрещено проведение массовых мероприятий. Учебный процесс может быть приостановлен в случае повышения уровня заболеваемости. "Запретить въезд на территорию ДНР граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с территории Украины … и не имеющих регистрации в ДНР", - отмечается в тексте указа.