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В ДНР ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
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РИА Новости

В ДНР ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

14:00 14.03.2020 (обновлено: 14:02 14.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВъезд в город Донецк
Въезд в город Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Въезд в город Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин издал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, случаев заражения в республике не зафиксированы.
"Ввести на территории ДНР режим повышенной готовности. Министерству здравоохранения, управлению Народной милиции ДНР обеспечить круглосуточное нахождение медработников в пунктах пропуска через государственную границу ДНР в целях выявления лиц с повышенной температурой и направления их в инфекционное отделение для установления диагноза", - говорится в тексте указа на сайте главы ДНР.
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Кроме того, документ обязывает граждан, посещавших территории, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, при первых признаках заболевания обратиться за медицинской помощью на дому.
"Обязать граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции…, обеспечить самоизоляцию на дому сроком на 14 дней со дня прибытия в республику", - говорится в указе.
"Пока ситуация находится под полным контролем и случаев подтвержденного коронавируса на территории ДНР не зафиксировано", - говорится в заявлении Пушилина в его Telegram-канале.
В самопровозглашенной республике также ограничили проведение массовых мероприятий численностью более тысячи человек. "До 10 апреля ограничить проведение на территории ДНР спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью участников более тысячи человек", - говорится в указе.
Кроме того, работодатели обязаны измерять температуру у сотрудников. В образовательных организациях запрещено проведение массовых мероприятий. Учебный процесс может быть приостановлен в случае повышения уровня заболеваемости. "Запретить въезд на территорию ДНР граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с территории Украины… и не имеющих регистрации в ДНР", - отмечается в тексте указа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах.
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Денис ПушилинКоронавирус COVID-19Донецкая Народная РеспубликаВ мире
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