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Власти Греции ограничили деятельность предприятий из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Греции ограничили деятельность предприятий из-за коронавируса

13:53 14.03.2020
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© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 14 мар – РИА Новости. Генеральный секретариат гражданской защиты Греции опубликовал 18 видов деятельности, которая приостановлена по всей стране в связи с пандемией коронавируса.
Закрываются таверны, кафе, парикмахерские, музеи и кинотеатры, а также публичные дома. Их работа по единогласной рекомендации комиссии экспертов министерства здравоохранения приостанавливается на 14 дней начиная с 14 марта.

Что не будет работать

Закрываются все предприятия общественного питания и мобильного ресторанного обслуживания, за исключением тех, которые занимаются доставкой питания или продают питание и напитки навынос и в которых нет столиков и обслуживания. Приостановлена работа по выездному ресторанному обслуживанию мероприятий. Прекращена продажа всех видов напитков в дискотеках, закусочных, барах, кафе, кафетериях, развлекательных центрах и так далее, за исключением услуг по доставке продукции и продаже навынос, то есть в заведениях не разрешается использовать и обслуживать столики.
Закрываются кинотеатры, прекращается предоставление аудиторий для зрителей. Приостановлена библиотечная и архивная деятельность. Закрываются музеи, исторические места и археологические памятники, аналогичные им туристические достопримечательности.
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Приостановлена работа букмекерских контор и заведений с азартными играми, в том числе казино и карточных клубов, за исключением онлайн-деятельности.
Приостановлена эксплуатация спортивных сооружений, деятельность спортивных клубов, за исключением спортсменов и команд при подготовке к Олимпийским играм.
Закрываются фитнес-центры, парки отдыха и другие тематические парки (парки развлечений, луна-парки, выставки коммерческого характера). Приостановлена деятельность по организации досуга и развлекательных мероприятий - дискотеки, игровые площадки, боулинг и подобные им.
Закрываются парикмахерские и салоны красоты. Запрещены "другие виды персональных услуг" - татуировки, пирсинг, услуги проституции.
Закрыты торговые центры и аутлеты, супермаркеты за исключением продуктовых, говорится в постановлении.
При этом все эти предприятия могут продолжать выполнять административные или другие задачи за закрытыми дверями в соответствии со всеми правилами гигиены.
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Будут открыты

Продолжат работать магазины розничной торговли продуктами питания, например, супермаркеты, продуктовые рынки, булочные, кондитерские и кафетерии без обслуживания за столиками.
Открыты будут аптеки и частные медицинские услуги.
Гостиницы будут работать при условии, что еду туристам будут доставлять или они будут забирать ее с собой из бара или ресторана, работающего в гостинице.
Банки также будут открыты. Банки смогут продлить часы работы и работать во второй половине дня – сейчас они работают до 14 часов.
Руководству финучреждений даны инструкции, чтобы в каждом отделении находились не более пяти клиентов, а в кассах были приняты меры защиты, сообщило министерство здравоохранения Греции.
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