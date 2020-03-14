Власти Греции ограничили деятельность предприятий из-за коронавируса

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция. Архивное фото

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция

АФИНЫ, 14 мар – РИА Новости. Генеральный секретариат гражданской защиты Генеральный секретариат гражданской защиты Греции опубликовал 18 видов деятельности, которая приостановлена по всей стране в связи с пандемией коронавируса

Закрываются таверны, кафе, парикмахерские, музеи и кинотеатры, а также публичные дома. Их работа по единогласной рекомендации комиссии экспертов министерства здравоохранения приостанавливается на 14 дней начиная с 14 марта.

Что не будет работать

Закрываются все предприятия общественного питания и мобильного ресторанного обслуживания, за исключением тех, которые занимаются доставкой питания или продают питание и напитки навынос и в которых нет столиков и обслуживания. Приостановлена работа по выездному ресторанному обслуживанию мероприятий. Прекращена продажа всех видов напитков в дискотеках, закусочных, барах, кафе, кафетериях, развлекательных центрах и так далее, за исключением услуг по доставке продукции и продаже навынос, то есть в заведениях не разрешается использовать и обслуживать столики.

Закрываются кинотеатры, прекращается предоставление аудиторий для зрителей. Приостановлена библиотечная и архивная деятельность. Закрываются музеи, исторические места и археологические памятники, аналогичные им туристические достопримечательности.

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Приостановлена работа букмекерских контор и заведений с азартными играми, в том числе казино и карточных клубов, за исключением онлайн-деятельности.

Приостановлена эксплуатация спортивных сооружений, деятельность спортивных клубов, за исключением спортсменов и команд при подготовке к Олимпийским играм.

Закрываются фитнес-центры, парки отдыха и другие тематические парки (парки развлечений, луна-парки, выставки коммерческого характера). Приостановлена деятельность по организации досуга и развлекательных мероприятий - дискотеки, игровые площадки, боулинг и подобные им.

Закрываются парикмахерские и салоны красоты. Запрещены "другие виды персональных услуг" - татуировки, пирсинг, услуги проституции.

Закрыты торговые центры и аутлеты, супермаркеты за исключением продуктовых, говорится в постановлении.

При этом все эти предприятия могут продолжать выполнять административные или другие задачи за закрытыми дверями в соответствии со всеми правилами гигиены.

Будут открыты

Продолжат работать магазины розничной торговли продуктами питания, например, супермаркеты, продуктовые рынки, булочные, кондитерские и кафетерии без обслуживания за столиками.

Открыты будут аптеки и частные медицинские услуги.

Гостиницы будут работать при условии, что еду туристам будут доставлять или они будут забирать ее с собой из бара или ресторана, работающего в гостинице.

Банки также будут открыты. Банки смогут продлить часы работы и работать во второй половине дня – сейчас они работают до 14 часов.