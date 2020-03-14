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В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 100 человек
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РИА Новости

В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 100 человек

13:50 14.03.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 мар – РИА Новости. Почти 100 человек скончались за сутки в Иране, жертвами коронавируса с 19 февраля стали 611 человек из более чем 12,7 тысячи зараженных, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.
"За сутки выявлено 1 365 случаев заражения коронавирусом, общее число случаев возросло до 12 729. За сутки также погибли 97 больных, в общей сложности число жертв достигло 611", - сообщил он в Twitter.
Автомобиль скорой помощи в Иране
13 марта, 16:38
Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса, сообщили СМИ
По его словам, 4 339 человек выздоровели.
Ту же информацию подтвердил и официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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