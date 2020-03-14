В Финляндии число случаев коронавируса увеличилось до 210 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 210 случаев коронавируса, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).
"В Финляндии выявлено 55 новых случаев коронавируса. В больничных округах Хельсинки и Уусимаа было 36 случаев. В больнице Северной Остроботнии - 6 случаев. В больничном округе Юго-Западной Финляндии - 2 случая... На сегодняшний день в Финляндии выявлено 210 случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.