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В Подмосковье обязали соблюдать карантин живущим с самоизолированными
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РИА Новости

В Подмосковье обязали соблюдать карантин живущим с самоизолированными

13:45 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в Московском метрополитене
Девушка в защитной маске в Московском метрополитене
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Жители Подмосковья, совместно проживающие с самоизолированными из-за коронавируса, должны также соблюдать карантин сроком на 14 дней, следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
"Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами (вернувшимися из стран с COVID-2019 - ред.), ...обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней, либо на срок, указанный в постановлении главного государственного санитарного врача или его заместителя", - говорится в документе.
В постановлении уточняется, что работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах. Людей с повышенной температурой обязаны отстранять от работы.
На данный момент в Подмосковье зарегистрированы 4 случая заболевания новым коронавирусом. Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает горячая линия.
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Вчера, 10:09
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. В школах и детсадах региона введён режим свободного посещения.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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