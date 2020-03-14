В Подмосковье обязали соблюдать карантин живущим с самоизолированными

"Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами (вернувшимися из стран с COVID-2019 - ред.), ...обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней, либо на срок, указанный в постановлении главного государственного санитарного врача или его заместителя", - говорится в документе.