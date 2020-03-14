В Подмосковье обязали соблюдать карантин живущим с самоизолированными

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Жители Подмосковья, совместно проживающие с самоизолированными из-за коронавируса, должны также соблюдать карантин сроком на 14 дней, следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.
"Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами (вернувшимися из стран с COVID-2019 - ред.), ...обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней, либо на срок, указанный в постановлении главного государственного санитарного врача или его заместителя", - говорится в документе.
В постановлении уточняется, что работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах. Людей с повышенной температурой обязаны отстранять от работы.
На данный момент в Подмосковье зарегистрированы 4 случая заболевания новым коронавирусом. Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает горячая линия.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. В школах и детсадах региона введён режим свободного посещения.