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Оман отпустил школьников и студентов на каникулы из-за коронавируса
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РИА Новости

Оман отпустил школьников и студентов на каникулы из-за коронавируса

13:40 14.03.2020
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© REUTERS / Borut ZivulovicМедицинские работники проверяют температуру друг у друга
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга
© REUTERS / Borut Zivulovic
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга. Архивное фото
ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Министерство образования султаната Оман приняло решение по примеру других стран Персидского залива приостановить учебный процесс во всех школах и университетах, начиная с 15 марта, на месяц, сообщило в субботу официальное телевидение Омана.
"Учебный процесс во всех образовательных учреждениях Омана прекращается с воскресенья, 15 марта, на месяц в качестве превентивной меры по борьбе с распространением коронавируса", - процитировал телеканал постановление властей султаната.
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Ранее учебу во всех школах и вузах из-за коронавируса прекратили другие страны Персидского залива - ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн.
Власти Омана ранее приняли решение прекратить выдачу туристических виз для граждан всех стран с 15 марта на 30 дней.
До настоящего времени в султанате было зарегистрировано наименьшее число случаев заболевания коронавирусом среди стран Персидского залива - 19 случаев, большинство заболевших прибыли из Ирана и один человек - из Италии.
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