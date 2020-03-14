Оман отпустил школьников и студентов на каникулы из-за коронавируса

ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Министерство образования султаната Оман приняло решение по примеру других стран Персидского залива приостановить учебный процесс во всех школах и университетах, начиная с 15 марта, на месяц, сообщило в субботу официальное телевидение Омана.
"Учебный процесс во всех образовательных учреждениях Омана прекращается с воскресенья, 15 марта, на месяц в качестве превентивной меры по борьбе с распространением коронавируса", - процитировал телеканал постановление властей султаната.
Власти Омана ранее приняли решение прекратить выдачу туристических виз для граждан всех стран с 15 марта на 30 дней.
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