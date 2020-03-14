На Украине пройдет внеочередное заседание правительства из-за COVID-19

КИЕВ, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что созвал в субботу внеочередное заседание кабмина из-за коронавируса, оно пройдет в закрытом режиме.

С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса . С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток.

"Собираю внеочередное заседание правительства на 12.00 (13.00 мск - ред.). Должны рассмотреть решение СНБО, которое было принято вчера. Заседание пройдет в закрытом формате. Будут рассматриваться документы с ограниченным доступом, поэтому даже вопреки желанию быть открытыми есть процедуры, которых мы должны придерживаться", - написал украинский премьер в своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что на заседании будут приниматься исключительно те инициативы, которые в пятницу озвучил Зеленский.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19. Одна из заболевших скончалась.