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На Украине пройдет внеочередное заседание правительства из-за COVID-19
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РИА Новости

На Украине пройдет внеочередное заседание правительства из-за COVID-19

13:40 14.03.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что созвал в субботу внеочередное заседание кабмина из-за коронавируса, оно пройдет в закрытом режиме.
С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток.
"Собираю внеочередное заседание правительства на 12.00 (13.00 мск - ред.). Должны рассмотреть решение СНБО, которое было принято вчера. Заседание пройдет в закрытом формате. Будут рассматриваться документы с ограниченным доступом, поэтому даже вопреки желанию быть открытыми есть процедуры, которых мы должны придерживаться", - написал украинский премьер в своем канале в Telegram.
Он подчеркнул, что на заседании будут приниматься исключительно те инициативы, которые в пятницу озвучил Зеленский.
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Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19. Одна из заболевших скончалась.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Денис ШмыгальКоронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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