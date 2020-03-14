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Ученые нашли столицу древнего королевства майя
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РИА Новости

Ученые нашли столицу древнего королевства майя

13:40 14.03.2020 (обновлено: 17:16 14.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГород цивилизации майя Коба
Город цивилизации майя Коба
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Международная группа ученых обнаружила затерянную столицу древнего королевства майя на мексиканской ферме, сообщает Phys.org.
В ходе раскопок на территории современного штата Чьяпас на юго-востоке Мексики исследователи нашли множество памятников майя, среди которых остатки пирамид, королевского дворца и площадки для проведения ритуалов, а также монументы с текстами.
По мнению археологов, на месте раскопок, названном Лаканджа Цельталь, располагался крупнейший город королевства майя Сак Ци. Отмечается, что эта территория была впервые заселена в 750 году до нашей эры.
Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество мертвых городов и памятников культуры на полуострове Юкатан. Эта цивилизация исчезла с лица Земли примерно в IX веке, когда жители покинули большинство городов-государств. Ученые до сих пор спорят о причинах этого коллапса.
Руины города Тулум цивилизации майя в Мексике. Архивное фото
24 августа 2016, 14:16РИА Наука
Математики раскрыли неожиданную тайну исчезновения цивилизации майяОдной из главных причин исчезновения городов майя могли послужить водохранилища и системы каналов, которые помогали индейцам пережить короткие засухи и усугубляли ситуацию во время длительных периодов недостатка воды.
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цивилизация майяМексика
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