Ученые нашли столицу древнего королевства майя

По мнению археологов, на месте раскопок, названном Лаканджа Цельталь, располагался крупнейший город королевства майя Сак Ци. Отмечается, что эта территория была впервые заселена в 750 году до нашей эры.

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество мертвых городов и памятников культуры на полуострове Юкатан. Эта цивилизация исчезла с лица Земли примерно в IX веке, когда жители покинули большинство городов-государств. Ученые до сих пор спорят о причинах этого коллапса.