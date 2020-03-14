Ученые нашли столицу древнего королевства майя

В ходе раскопок на территории современного штата Чьяпас на юго-востоке Мексики исследователи нашли множество памятников майя, среди которых остатки пирамид, королевского дворца и площадки для проведения ритуалов, а также монументы с текстами.
По мнению археологов, на месте раскопок, названном Лаканджа Цельталь, располагался крупнейший город королевства майя Сак Ци. Отмечается, что эта территория была впервые заселена в 750 году до нашей эры.
Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество мертвых городов и памятников культуры на полуострове Юкатан. Эта цивилизация исчезла с лица Земли примерно в IX веке, когда жители покинули большинство городов-государств. Ученые до сих пор спорят о причинах этого коллапса.
24 августа 2016, 14:16РИА НаукаМатематики раскрыли неожиданную тайну исчезновения цивилизации майяОдной из главных причин исчезновения городов майя могли послужить водохранилища и системы каналов, которые помогали индейцам пережить короткие засухи и усугубляли ситуацию во время длительных периодов недостатка воды.