В ДНР заявили о 30 нарушениях со стороны силовиков за сутки

Указатель на въезде в город Дебальцево. Архивное фото

Указатель на въезде в город Дебальцево

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские силовики 30 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 30 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

В пятницу в ДНР сообщили о 12 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 30 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 90 мин и артснарядов, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 304 единицы", - добавил представитель ведомства.

Также представительство ДНР сообщило, что украинские силовики обстреляли пригород Донецка и окраины подконтрольной ДНР Горловки , выпустив по ним около 50 мин.

По его словам, при минометном обстреле села Сигнальное под Донецком мужчина получил тяжелое ранение в живот, повреждены линия электропередачи и два дома.

"В результате обстрела осколочное ранение брюшной полости получил мужчина, проживающий по адресу Сигнальное, улица Пушкина. В крайне тяжёлом состоянии пострадавший доставлен в Докучаевскую центральную городскую больницу", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.