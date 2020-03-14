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2020-03-14T13:33+0300
https://ria.ru/20200314/1568599747.html
В ДНР заявили о 30 нарушениях со стороны силовиков за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о 30 нарушениях со стороны силовиков за сутки

13:33 14.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Дебальцево
Указатель на въезде в город Дебальцево
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Указатель на въезде в город Дебальцево. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские силовики 30 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о 12 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 30 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 90 мин и артснарядов, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 304 единицы", - добавил представитель ведомства.
Также представительство ДНР сообщило, что украинские силовики обстреляли пригород Донецка и окраины подконтрольной ДНР Горловки, выпустив по ним около 50 мин.
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По его словам, при минометном обстреле села Сигнальное под Донецком мужчина получил тяжелое ранение в живот, повреждены линия электропередачи и два дома.
"В результате обстрела осколочное ранение брюшной полости получил мужчина, проживающий по адресу Сигнальное, улица Пушкина. В крайне тяжёлом состоянии пострадавший доставлен в Докучаевскую центральную городскую больницу", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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