Роспотребнадзор объяснил различия коронавируса и гриппа

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Специалисты Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.

сообщении на сайте ведомства отмечается, что у гриппа более короткие инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями). Так, серийный интервал для Covid-19 оценивается в пять-шесть дней, тогда как для гриппа — в три дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем коронавирус.

Кроме того, грипп передается в первые три-пять дней болезни, причем возможна предсимптомная передача — то есть до появления симптомов.

"В противоположность этому, хотя мы знаем, что есть люди, которые могут распространять вирус Covid-19 за 24-48 часов до появления симптомов, в настоящее время это, по-видимому, не является основной причиной передачи инфекции", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также назвал важным фактором передачи вируса гриппа детей. А вот коронавирус затрагивает их меньше, чем взрослых: частота случаев заболевания в возрастной группе до 19 лет низкая. Предварительные данные, полученные из Китая , показывают, что дети заражаются от взрослых, а не наоборот.

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"Для Covid-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80 процентов случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15 процентов — тяжелыми, требующими оксигенации, и пять процентов — критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа", — рассказали в ведомстве.

Больше всего риску тяжелой гриппозной инфекции подвержены дети, беременные женщины, пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Что касается Covid-19, то риск тяжелой инфекции увеличивают пожилой возраст и сопутствующие заболевания.

Смертность от Covid-19, по-видимому, выше, чем от гриппа, особенно сезонного, отмечает Роспотребнадзор. И хотя для полного понимания истинных масштабов смертности от коронавируса потребуется некоторое время, уже имеющиеся данные показывают, что общий коэффициент смертности составляет три-четыре процента, а показатель инфекционной смертности будет ниже. При этом для сезонного гриппа смертность обычно значительно ниже 0,1 процента.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название Covid-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.