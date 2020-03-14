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В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
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РИА Новости

В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

13:29 14.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МАГАДАН, 14 мар - РИА Новости, Людмила Щербакова. Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
"На Чукотке госпитализировали жителя Магадана, у которого подтвердили диагноз "коронавирус". Эти шестеро с ним контактировали и возвращались через Магадан в разные регионы России домой с вахты. В Магадане всех их госпитализировали, у них взяли анализы. Результаты будут известны только завтра. Все шестеро чувствуют себя хорошо", - рассказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что заразившийся коронавирусом магаданец недавно вернулся из поездки в Италию.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМагаданИталияПроисшествия
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