В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

"На Чукотке госпитализировали жителя Магадана, у которого подтвердили диагноз "коронавирус". Эти шестеро с ним контактировали и возвращались через Магадан в разные регионы России домой с вахты. В Магадане всех их госпитализировали, у них взяли анализы. Результаты будут известны только завтра. Все шестеро чувствуют себя хорошо", - рассказала собеседница агентства.