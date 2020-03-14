Матвиенко: Россия выполнит все взятые социальные обязательства

"Могу твёрдо сказать, что государство, несмотря на коронавирус и угрозу глобального экономического и финансового кризиса, безусловно, выполнит все свои социальные обязательства, не будет их корректировать. У нас есть достаточно финансовых ресурсов, чтобы не только выполнять взятые обязательства, но также и на безусловное выполнение решений президента о дополнительных мерах поддержки семей, детей", - сказала она журналистам.