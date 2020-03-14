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Матвиенко: Россия выполнит все взятые социальные обязательства
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РИА Новости

Матвиенко: Россия выполнит все взятые социальные обязательства

13:25 14.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом и возможный мировой экономический кризис не помешают России выполнить все взятые ею на себя социальные обязательства, корректироваться они не будут, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Могу твёрдо сказать, что государство, несмотря на коронавирус и угрозу глобального экономического и финансового кризиса, безусловно, выполнит все свои социальные обязательства, не будет их корректировать. У нас есть достаточно финансовых ресурсов, чтобы не только выполнять взятые обязательства, но также и на безусловное выполнение решений президента о дополнительных мерах поддержки семей, детей", - сказала она журналистам.
Россия не будет корректировать взятые ею на себя социальные обязательства, подчеркнула спикер.
"Пока нет никаких угроз для корректировки доходной части бюджета", - добавила она.
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Коронавирус COVID-19РоссияВалентина МатвиенкоЭкономика
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