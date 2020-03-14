Музыкой по коронавирусу: в Италии проходит общенациональный флэшмоб

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Сотни людей, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах в Риме, присоединились к общенациональному музыкальному флэшмобу, чтобы поднять себе настроение и сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей страну.