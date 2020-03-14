Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T13:22+0300
https://ria.ru/20200314/1568599255.html
Музыкой по коронавирусу: в Италии проходит общенациональный флэшмоб
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568599139_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_d938c76cc6aa1a98270f56ea5c980207.jpg
РИА Новости
Музыкой по коронавирусу: в Италии проходит общенациональный флэшмоб
Сотни людей, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах в Риме, присоединились к общенациональному музыкальному флэшмобу, чтобы поднять себе настроение и сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей страну.
2020-03-14T13:22+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=97315449&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568599139_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_2c0c3eb4dc7bd2051f316bea32b203ea.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568599139_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_0bf77b3df54b7bdf777391e816e49352.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568599139_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_f95f58fc4ed952590a09f66b8e37456a.jpg
PT0M37S

Музыкой по коронавирусу: в Италии проходит общенациональный флэшмоб

13:22 14.03.2020
2359
Сотни людей, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах в Риме, присоединились к общенациональному музыкальному флэшмобу, чтобы поднять себе настроение и сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей страну.
Духовой оркестр из Рима, организовавший флэшмоб "Звук", призывает людей по всей Италии открывать окна и исполнять свои любимые музыкальные произведения.
4030237
Обсудить 0
МузыкаРимИталияВидео
Рекомендуем
Пассажирский самолет Boeing 777
Иордания прекратит авиасообщение со всеми странами мира
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолет Будапешт — Москва подал сигнал тревоги
Телеведущая Жанна Бадоева
Ведущая Первого канала застряла в США из-за коронавируса
Продуктовый магазин в Риге
Жители Латвии активно скупают товары с долгим сроком хранения
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Работать он любит: кот-интеллектуал зачислен в штат библиотеки
"Работать он любит": кот-интеллектуал зачислен в штат библиотеки
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Замглавы минздрава Италии сообщил, что заразился коронавирусом
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже
"Желтые жилеты" вышли на акцию в Париже, несмотря на коронавирус
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Названы тяжелые последствия коронавируса
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Число запрашивающих визу в Италию россиян снизилось из-за коронавируса
Местные жители возле супермаркета в городе Пьольтелло, Италия
Минздрав Израиля призвал не штурмовать магазины
Прибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 175
Балкон Джульетты в Вероне
Итальянцы на карантине готовят флешмоб с музыкой из окон и с балконов
Наталья на прогулке с тройней
"А вы бы смогли убить сразу троих?" Большая драма многодетной семьи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния