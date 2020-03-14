2020-03-14T13:22+0300
2020-03-14T13:22+0300
https://ria.ru/20200314/1568599255.html
Музыкой по коронавирусу: в Италии проходит общенациональный флэшмоб
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РИА Новости
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РИА Новости
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Музыкой по коронавирусу: в Италии проходит общенациональный флэшмоб
Сотни людей, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах в Риме, присоединились к общенациональному музыкальному флэшмобу, чтобы поднять себе настроение и сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей страну.
2020-03-14T13:22+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=97315449&type=mp4
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Музыкой по коронавирусу: в Италии проходит общенациональный флэшмоб
Сотни людей, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах в Риме, присоединились к общенациональному музыкальному флэшмобу, чтобы поднять себе настроение и сплотиться в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей страну.
Духовой оркестр из Рима, организовавший флэшмоб "Звук", призывает людей по всей Италии открывать окна и исполнять свои любимые музыкальные произведения.