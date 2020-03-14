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Летевшие с больной COVID-19 казахстанкой россияне, выехали в Россию
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РИА Новости

Летевшие с больной COVID-19 казахстанкой россияне, выехали в Россию

13:11 14.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 мар – РИА Новости. Двадцать один пассажир самолета рейсом из Москвы в Нур-Султан, на борту которого находилась больная коронавирусом казахстанка, в настоящее время находятся в России, сообщила руководитель управления общественного здравоохранения столицы Казахстана Сауле Кисикова.
К настоящему времени министерство здравоохранения Казахстана выявило шесть случаев коронавируса в Казахстане. Одна из пациентов прибыла из Милана транзитом через Москву 12 марта.
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Как сообщила Кисикова в субботу на брифинге в Нур-Султане, местонахождение всех 89 пассажиров, находившихся на борту, установлено.
"За пределы Нур-Султана выехали 35 пассажиров, из них по Казахстану - 14 человек. Двадцать один пассажир вылетел и находится на текущую дату на территории Российской федерации", - сказала она.
Глава управления сообщила, что из числа 89 пассажиров 42 человека были гражданами Казахстана, 42 – гражданами России. Кроме того, на борту находились по одному гражданину Нидерландов, США, Австралии, Украины и Мексики.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНур-СултанМинистерство здравоохранения КазахстанаКазахстанВ мире
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