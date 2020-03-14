Летевшие с больной COVID-19 казахстанкой россияне, выехали в Россию

Как сообщила Кисикова в субботу на брифинге в Нур-Султане, местонахождение всех 89 пассажиров, находившихся на борту, установлено.

"За пределы Нур-Султана выехали 35 пассажиров, из них по Казахстану - 14 человек. Двадцать один пассажир вылетел и находится на текущую дату на территории Российской федерации", - сказала она.