В Азербайджане выздоровели шесть болевших коронавирусом человек

"Трое граждан Азербайджана, у которых была выявлена коронавирусная инфекция (COVİD-19), прошли лечение в клиниках специального режима и выписаны. По информации на 14 марта, в Азербайджане 19 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них шестеро уже выздоровели", - сообщает штаб.