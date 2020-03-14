В Азербайджане выздоровели шесть болевших коронавирусом человек

БАКУ, 14 мар – РИА Новости. Шестеро из 12 человек, заразившихся коронавирусом в Азербайджане, выздоровели, сообщает в субботу оперативный штаб при Кабмине Азербайджана.
Ранее штаб сообщил о первом случае смерти из-за коронавируса в Азербайджане. Среди зараженных вирусом в республике есть и гражданин РФ.
"Трое граждан Азербайджана, у которых была выявлена коронавирусная инфекция (COVİD-19), прошли лечение в клиниках специального режима и выписаны. По информации на 14 марта, в Азербайджане 19 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них шестеро уже выздоровели", - сообщает штаб.
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