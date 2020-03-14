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СМИ: у мужчины, прибывшего в Японию через Россию, нашли коронавирус
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РИА Новости

СМИ: у мужчины, прибывшего в Японию через Россию, нашли коронавирус

12:54 14.03.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоКамеры в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
Камеры в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
© РИА Новости / Иван Захарченко
Камеры в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей. Архивное фото
ТОКИО, 14 мар – РИА Новости. У мужчины, вернувшегося в Японию из Италии через Россию, выявлен новый тип коронавируса, сообщила телекомпания Асахи.
Он направлен в больницу префектуры Тиба. Подробности его передвижений по России не приводятся.
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Число заразившихся новым типом коронавируса в Японии достигло 720 человек, не считая 697 человек, заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии. Еще 14 входили в состав групп, вывезенных чартерными рейсами из Китая в феврале. Общее число составило 1 431. Погибли 28 человек, состояние 46 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели и выписались из больниц 525 человек.
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Коронавирус COVID-19РоссияЯпонияИталияВ мире
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