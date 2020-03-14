СМИ: у мужчины, прибывшего в Японию через Россию, нашли коронавирус

Число заразившихся новым типом коронавируса в Японии достигло 720 человек, не считая 697 человек, заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии. Еще 14 входили в состав групп, вывезенных чартерными рейсами из Китая в феврале. Общее число составило 1 431. Погибли 28 человек, состояние 46 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели и выписались из больниц 525 человек.