Иран выразил протест США из-за обвинений в атаке на базу в Ираке

"В связи с безосновательными заявлениями президента США о том, что Иран ответственен за атаку на базу сил коалиции Таджи в Ираке в МИД Ирана был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США, ему был заявлен решительный протест", - сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Представитель МИД Ирана также предостерёг Вашингтон от необдуманных действий, предупредив о последствиях, а также указал, что "незаконное присутствие" США является причиной напряжённости в Ираке.
В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.
После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке.
13 марта, 19:14Ирак подаст жалобу в ООН из-за авиаударов США