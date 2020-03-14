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Иран выразил протест США из-за обвинений в атаке на базу в Ираке
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РИА Новости

Иран выразил протест США из-за обвинений в атаке на базу в Ираке

12:49 14.03.2020
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© Фото : U.S. Army / Spc. Derek Mustard Американские военные о время стрельб на авиабазе Аль-Асад в Ираке
 Американские военные о время стрельб на авиабазе Аль-Асад в Ираке
© Фото : U.S. Army / Spc. Derek Mustard
Американские военные о время стрельб на авиабазе Аль-Асад в Ираке. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана выразило протест США в связи заявлениями Вашингтона о том, что за атаку на базу западной коалиции в Ираке несёт ответственность Тегеран.
"В связи с безосновательными заявлениями президента США о том, что Иран ответственен за атаку на базу сил коалиции Таджи в Ираке в МИД Ирана был вызван посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США, ему был заявлен решительный протест", - сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Представитель МИД Ирана также предостерёг Вашингтон от необдуманных действий, предупредив о последствиях, а также указал, что "незаконное присутствие" США является причиной напряжённости в Ираке.
В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.
После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке.
Службы безопасности Ирака сообщили, что шесть человек погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Ираке, в том числе строящемуся аэропорту города Кербела. Иракские ВС осудили атаку ВВС США, отметив, что она "нарушает принцип сотрудничества".
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Аббас МусавиВВС СШАМИД ИранаИракИранСШАВ мире
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