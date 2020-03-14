Матвиенко предложила запретить массовую скупку масок в аптеках

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает ограничить продажу медицинских масок в аптеках, которые потом перепродают через интернет. Спикер Совфедапредлагает ограничить продажу медицинских масок в аптеках, которые потом перепродают через интернет.

коронавируса обсуждалась сенаторами на заседании палаты в субботу. Тема защиты отобсуждалась сенаторами на заседании палаты в субботу.

"Сейчас со мной связался глава Минпромторга Денис Мантуров и проинформировал, что предприятия перешли на трехсменную работу семь дней в неделю, выпускается 1,5 миллиона масок в день", - сказала спикер. Этого количества может не хватать, поскольку приостановлены зарубежные закупки, пояснила она.

Кроме того, "идет массовая скупка масок в аптеках, которые потом продают через интернет. Может быть, сайты эти закрывать, запретить массовую продажу масок", - сказала сенатор.

По словам Матвиенко, в субботу в правительстве пройдет совещание по вопросу взаимодействия ведомств по противодействию распространению коронавируса. "Глава Минторга сказал, что сейчас едет на доклад к председателю правительства, где будут решаться вопросы координации Минздрава и Минпромторга", - сказала спикер.