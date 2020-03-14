Apple закроет свои магазины за пределами Большого Китая до 27 марта

"Мы закрываем все наши розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта", - говорится в заявлении.

По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден. Жертвами болезни в Китае к настоящему моменту стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи пациентов.