Apple закроет свои магазины за пределами Большого Китая до 27 марта

"Мы закрываем все наши розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта", - говорится в заявлении.
Отмечается, что принятие дополнительных мер для защиты сотрудников и клиентов связано с тем, что число случаев заражения коронавирусом продолжает расти. При этом на сегодняшний день все магазины Apple на территории Китая открылись, отметили в компании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
13 марта, 21:42В Польше закрыли заведения общепита
По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден. Жертвами болезни в Китае к настоящему моменту стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи пациентов.
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