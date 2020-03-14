Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T12:45+0300
https://ria.ru/20200314/1568598064.html
Apple закроет свои магазины за пределами Большого Китая до 27 марта
https://cdn24.img.ria.ru/images/155483/25/1554832552_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_e2105652ff893e6d10b5d609b0de2f24.jpg
РИА Новости

Apple закроет свои магазины за пределами Большого Китая до 27 марта

12:45 14.03.2020
559
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМагазин Apple Store
Магазин Apple Store
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Магазин Apple Store. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Компания Apple из-за ситуации с коронавирусом закрывает свои магазины за пределами Большого Китая (континентальный Китай, Гонконг, Макао и Тайвань) до 27 марта, говорится в заявлении на сайте компании.
"Мы закрываем все наши розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта", - говорится в заявлении.
Логотип Международного олимпийского комитета (МОК)
Вчера, 00:49
МОК закрыл музей в Лозанне до конца апреля из-за коронавируса
Отмечается, что принятие дополнительных мер для защиты сотрудников и клиентов связано с тем, что число случаев заражения коронавирусом продолжает расти. При этом на сегодняшний день все магазины Apple на территории Китая открылись, отметили в компании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Покупатели в продуктовом магазине в Варшаве
13 марта, 21:42
В Польше закрыли заведения общепита
По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден. Жертвами болезни в Китае к настоящему моменту стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи пациентов.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:42358
Вчера, 10:09
003001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19AppleКитайВ мире
Рекомендуем
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Борщ
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Жена Джигана прокомментировала скандал с "пьяным" видео мужа
Лондон
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 4233 человек
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
Среди заболевших коронавирусом в Москве трое несовершеннолетних
Персонал Индонезийского Красного Креста распыляет дезинфицирующее средство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в мечети Истикляль. 13 марта 2020
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 61 тысячу человек
Президент США Дональд Трамп
Тест Трампа на коронавирус оказался отрицательным
Солнце
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния