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2020-03-14T12:51+0300
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"Аэрофлот" отменил часть рейсов Москва — Афины в марте и апреле
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РИА Новости

"Аэрофлот" отменил часть рейсов Москва — Афины в марте и апреле

12:41 14.03.2020 (обновлено: 12:51 14.03.2020)
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© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот"
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот
© Пресс-служба Airbus
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Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила часть рейсов между Москвой и Афинами в марте и апреле, сообщило посольство России в Греции.
"Внимание! Информация о корректировке рейсов авиакомпании "Аэрофлот" на маршруте Москва - Афины: отменены рейсы SU2112/SU2113 (00:30 местного времени вылет из Афин) 15-19, 23-28 марта, 31 марта - 9 апреля, 13-17 апреля, 19-21 апреля. Уточняйте дополнительную информацию у перевозчика", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
По последним данным, в Греции 190 заболевших коронавирусом. Ранее в пятницу было объявлено о закрытии музеев и археологических памятников до 30 марта. В стране уже не работают учебные заведения, закрыты детские площадки. Без зрителей прошла церемония зажжения Олимпийского огня для летних Игр в Токио, в пятницу была отменена эстафета Олимпийского огня.
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