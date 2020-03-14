"Аэрофлот" отменил часть рейсов Москва — Афины в марте и апреле

"Внимание! Информация о корректировке рейсов авиакомпании "Аэрофлот" на маршруте Москва - Афины: отменены рейсы SU2112/SU2113 (00:30 местного времени вылет из Афин) 15-19, 23-28 марта, 31 марта - 9 апреля, 13-17 апреля, 19-21 апреля. Уточняйте дополнительную информацию у перевозчика", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
#Внимание! Информация о корректировке рейсов авиакомпании @aeroflot на маршруте Москва- Афины: Отменены рейсы SU2112/SU2113 (00:30 местного времени вылет из Афин) 15-19, 23-28 марта, 31 марта-9 апреля, 13-17 апреля, 19-21 апреля.— Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) March 14, 2020
Уточняйте доп. информацию у перевозчика. pic.twitter.com/hqpZBTzmZ3
По последним данным, в Греции 190 заболевших коронавирусом. Ранее в пятницу было объявлено о закрытии музеев и археологических памятников до 30 марта. В стране уже не работают учебные заведения, закрыты детские площадки. Без зрителей прошла церемония зажжения Олимпийского огня для летних Игр в Токио, в пятницу была отменена эстафета Олимпийского огня.
Вчера, 12:15"Аэрофлот" сократит количество рейсов в Европу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.