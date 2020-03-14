"Аэрофлот" отменил часть рейсов Москва — Афины в марте и апреле

#Внимание! Информация о корректировке рейсов авиакомпании @aeroflot на маршруте Москва- Афины: Отменены рейсы SU2112/SU2113 (00:30 местного времени вылет из Афин) 15-19, 23-28 марта, 31 марта-9 апреля, 13-17 апреля, 19-21 апреля.

Уточняйте доп. информацию у перевозчика. pic.twitter.com/hqpZBTzmZ3