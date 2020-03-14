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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-14T12:38+0300
https://ria.ru/20200314/1568597840.html
В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_0:210:3268:2048_1036x0_80_0_0_21d85dfcc9f47a703bd047024965888a.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из Иордании и Ливана

12:38 14.03.2020
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© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 500 человек прибыли из Иордании, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 712 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 213 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 499 человек (женщин – 150, детей – 254)", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Думе (провинция Дамаск), Джасиме и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 1,9 гектара территории, обнаружили и уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
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