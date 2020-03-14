В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 712 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 213 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 499 человек (женщин – 150, детей – 254)", - говорится в сообщении.