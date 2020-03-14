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Ливан закрыл сухопутные границы из-за коронавируса
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РИА Новости

Ливан закрыл сухопутные границы из-за коронавируса

12:33 14.03.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВоеннослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) на наблюдательном посту в деревне Адейси на ливано-израильской границе
Военнослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) на наблюдательном посту в деревне Адейси на ливано-израильской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 14 мар - РИА Новости. Ливанские власти закрыли все пограничные переходы для прибывающих граждан на 10 дней, это превентивная мера предотвращения вспышки коронавируса в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Единственной страной, с которой открыты сухопутные границы Ливана, является Сирия. На главном пограничном переходе Маснаа паспортный контроль абсолютно пустой. С пятницы ливанские пограничники впускают в страну только аккредитованных сотрудников дипломатических миссий и международных организаций.
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"С понедельника въезд будет закрыть полностью, предварительно на 10 дней. Это связано с мерами по борьбе с коронавирусом",- рассказал РИА Новости один из сотрудников дежурного медперсонала на границе.
В среду после собрания специальной правительственной комиссии по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр Хассан Дияб заявил о решении прекратить сообщение со странами, в которых наблюдается вспышка вируса. Оставлено все авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Италией и Ираном.
Также дано распоряжение о закрытии ресторанов и мест общественного питания.
В Ливане уже официально подтверждено три случая смерти и один случай выздоровления от коронавируса. Всего зараженных 77 человек. На прошлой неделе власти распорядились закрыть кинотеатры, музеи, спортзалы и отменить конференции с целью избежать вспышки вируса в стране. По той же причине отменены занятия во всех учебных заведениях.
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