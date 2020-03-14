Ливан закрыл сухопутные границы из-за коронавируса

Военнослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) на наблюдательном посту в деревне Адейси на ливано-израильской границе

БЕЙРУТ, 14 мар - РИА Новости. Ливанские власти закрыли все пограничные переходы для прибывающих граждан на 10 дней, это превентивная мера предотвращения вспышки Ливанские власти закрыли все пограничные переходы для прибывающих граждан на 10 дней, это превентивная мера предотвращения вспышки коронавируса в стране, передает корреспондент РИА Новости.

Единственной страной, с которой открыты сухопутные границы Ливана , является Сирия . На главном пограничном переходе Маснаа паспортный контроль абсолютно пустой. С пятницы ливанские пограничники впускают в страну только аккредитованных сотрудников дипломатических миссий и международных организаций.

"С понедельника въезд будет закрыть полностью, предварительно на 10 дней. Это связано с мерами по борьбе с коронавирусом",- рассказал РИА Новости один из сотрудников дежурного медперсонала на границе.

В среду после собрания специальной правительственной комиссии по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр Хассан Дияб заявил о решении прекратить сообщение со странами, в которых наблюдается вспышка вируса. Оставлено все авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Италией и Ираном.

Также дано распоряжение о закрытии ресторанов и мест общественного питания.

В Ливане уже официально подтверждено три случая смерти и один случай выздоровления от коронавируса. Всего зараженных 77 человек. На прошлой неделе власти распорядились закрыть кинотеатры, музеи, спортзалы и отменить конференции с целью избежать вспышки вируса в стране. По той же причине отменены занятия во всех учебных заведениях.