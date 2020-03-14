В Грузии предположили, что первый заболевший коронавирусом выздоровел

ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Грузинские врачи сообщают, что в стране, скорее всего, зафиксировали первый случай выздоровления пациента от коронавируса, заявила медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая журналистам.
Согласно протоколу, пациент должен пройти несколько тестирований, чтобы с точностью подтвердить его выздоровление. Речь идет о 50-летнем мужчине, который прибыл в Грузию из Азербайджана через Иран. Он был первым инфицированным человеком в стране.
"Первому пациенту был поставлен диагноз 26 февраля, тест был проведен на 14-й день, и мы получили ответ с меньшей концентрацией вируса. Повторное тестирование было проведено вчера, и результат оказался отрицательным. Это очень хороший факт, однако, согласно правилам и протоколу, тест должен быть проведен еще раз в интервале 24 часов, после чего, в случае вновь негативного ответа, можно с точностью сказать, что пациент выздоровел", - заявила Эзугбая.
В Грузии выявлено 30 случаев инфицирования новым коронавирусом.
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