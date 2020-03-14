В Грузии предположили, что первый заболевший коронавирусом выздоровел

"Первому пациенту был поставлен диагноз 26 февраля, тест был проведен на 14-й день, и мы получили ответ с меньшей концентрацией вируса. Повторное тестирование было проведено вчера, и результат оказался отрицательным. Это очень хороший факт, однако, согласно правилам и протоколу, тест должен быть проведен еще раз в интервале 24 часов, после чего, в случае вновь негативного ответа, можно с точностью сказать, что пациент выздоровел", - заявила Эзугбая.