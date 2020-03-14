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У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
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РИА Новости

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

12:28 14.03.2020 (обновлено: 13:39 14.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест на коронавирус. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 мар — РИА Новости. У двух пациентов в Кемерово подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает областное правительство.
Обоих пациентов госпитализировали накануне в городскую инфекционную больницу №8. Сейчас они находятся в изоляции и получают все необходимое лечение. Еще один человек с подозрением на коронавирус попал в больницу в Новокузнецке, его диагноз пока уточняют.
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Названы тяжелые последствия коронавируса
Правительство Кузбасса подчеркивает, что все медицинские учреждения приведены в режим готовности: разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, есть необходимые запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты. С 10 марта в Кузбассе действует "горячая линия", по которой специалисты расскажут о правилах временной изоляции, сроках обследования на коронавирус и медицинского наблюдения.
В кемеровском аэропорту имени Леонова пассажиры международных рейсов проходят бесконтактное измерение температуры.
Вспышка инфекции, вызванной коронавирусом нового типа, началась в Китае в канун Нового года. Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию официальное название Covid-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились свыше 140 тысяч человек в более чем 120 странах, больше пяти тысяч человек умерли. В России зарегистрированы более 50 случаев заражения.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКемеровоНовокузнецкПроисшествия
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Всех прибывающих из за рубежа на карантин. Отказавшихся, на обратный рейс. Вне зависимости от гражданства. Пора относиться к этой вспышке серьезнее, сэкономим немало жизней. И статью принять в УК об умышленном заражении карантинными и особо опасными инфекциями.
14 марта, 13:06
RRouslan
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14 марта, 12:42
Gloomy Humorist
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