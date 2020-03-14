У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

КЕМЕРОВО, 14 мар — РИА Новости. У двух пациентов в У двух пациентов в Кемерово подтвердилась коронавирусная инфекция , сообщает областное правительство.

Обоих пациентов госпитализировали накануне в городскую инфекционную больницу №8. Сейчас они находятся в изоляции и получают все необходимое лечение. Еще один человек с подозрением на коронавирус попал в больницу в Новокузнецке , его диагноз пока уточняют.

Правительство Кузбасса подчеркивает, что все медицинские учреждения приведены в режим готовности: разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, есть необходимые запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты. С 10 марта в Кузбассе действует "горячая линия", по которой специалисты расскажут о правилах временной изоляции, сроках обследования на коронавирус и медицинского наблюдения.

В кемеровском аэропорту имени Леонова пассажиры международных рейсов проходят бесконтактное измерение температуры.

Вспышка инфекции, вызванной коронавирусом нового типа, началась в Китае в канун Нового года. Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию официальное название Covid-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились свыше 140 тысяч человек в более чем 120 странах, больше пяти тысяч человек умерли. В России зарегистрированы более 50 случаев заражения.