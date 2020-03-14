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В Греции зарегистрировали вторую смерть от коронавируса
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РИА Новости

В Греции зарегистрировали вторую смерть от коронавируса

12:28 14.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГреческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
Греческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. В Греции в субботу утром зарегистрирована вторая смерть от коронавируса – умер пожилой пациент, который был госпитализирован в Птолемаиде в Западной Македонии, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
По данным АМНА, пациенту было около 90 лет, он скончался после тяжелых осложнений на легкие.
Первая смерть от коронавируса в Греции была зафиксирована в четверг, 12 марта, умер 66-летний житель префектуры Илия на северо-западе полуострова Пелопоннес. Мужчина заболел вместе с десятками других греков во время путешествия к святым местам в Израиле.
Согласно последней официальной информации министерства здравоохранения, на пятницу было зарегистрировано 190 случаев коронавируса, из них 73 были новыми.
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