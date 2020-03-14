В Греции зарегистрировали вторую смерть от коронавируса

Греческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ

АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. В Греции в субботу утром зарегистрирована вторая смерть от коронавируса – умер пожилой пациент, который был госпитализирован в Птолемаиде в Западной Македонии, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

По данным АМНА, пациенту было около 90 лет, он скончался после тяжелых осложнений на легкие.

Первая смерть от коронавируса в Греции была зафиксирована в четверг, 12 марта, умер 66-летний житель префектуры Илия на северо-западе полуострова Пелопоннес. Мужчина заболел вместе с десятками других греков во время путешествия к святым местам в Израиле.