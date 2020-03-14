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Туризм
2020-03-14T12:13+0300
https://ria.ru/20200314/1568597064.html
Вьетнам закроет въезд европейцам и прекратит выдачу виз по прибытии
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РИА Новости

Вьетнам закроет въезд европейцам и прекратит выдачу виз по прибытии

12:13 14.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтраны мира. Вьетнам
Страны мира. Вьетнам
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Страны мира. Вьетнам. Архивное фото
БАНГКОК, 14 мар - РИА Новости. Вьетнам закрывает с 15 марта въезд для туристов из стран Европы и Великобритании и прекращает выдачу любых виз по прибытии в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, говорится в заявлении МИД Вьетнама, опубликованном на сайте министерства.
"Правительство Вьетнама приняло решение временно закрыть въезд в страну туристам из стран Шенгенской зоны и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и для всех туристов, посещавших или следовавших транзитом через эти страны в течение 14 дней до запланированного прибытия во Вьетнам", - говорится в заявлении.
"Также прекращается выдача виз по прибытии гражданам всех стран", - говорится в документе.
Запреты не касаются лиц, прибывающих во Вьетнам с дипломатическими или служебными целями. Для иностранных специалистов и инвесторов документ предусматривает тщательный медицинский осмотр при въезде в страну и 14-дневный карантин по назначению медработников и в соответствии с указаниями министерства здравоохранения Вьетнама.
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Для россиян во Вьетнаме предусмотрен безвизовой въезд на 15 суток и повторный въезд не менее чем через 30 суток после окончания первого срока пребывания. Безвизовой въезд для граждан стран, которым он разрешен, документом не отменяется.
Меры по ограничению въезда в страну, предусмотренные документом, вводятся на период 30 суток.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ВьетнамВ мире
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