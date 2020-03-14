Для московских медиков организуют курсы по биологической безопасности

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил правительству Москвы и Московской области обеспечить прохождение сотрудниками медицинских организаций курсов повышения квалификации по биобезопасности, сообщается на сайте кабмина.
"Правительству Московской области, правительству Москвы обеспечить прохождение сотрудниками отдельных медицинских организаций курсов повышения квалификации по вопросам биобезопасности в подведомственных Роспотребнадзору учреждениях", - говорится в сообщении.
О результатах поручено доложить в правительство РФ по итогам организации указанных курсов повышения квалификации и по итогам их проведения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден. Жертвами болезни в Китае к настоящему моменту стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи пациентов.