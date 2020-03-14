Для московских медиков организуют курсы по биологической безопасности

О результатах поручено доложить в правительство РФ по итогам организации указанных курсов повышения квалификации и по итогам их проведения.

Лучше не надо. Врач Трампа не советует проверять его на коронавирус

Лучше не надо. Врач Трампа не советует проверять его на коронавирус

По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден. Жертвами болезни в Китае к настоящему моменту стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи пациентов.