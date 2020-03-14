Сенаторы на карантине по коронавирусу могут работать удаленно

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила комитету по регламенту подготовить рекомендации по удаленной работе для сенаторов, которые находятся на карантине из-за угрозы коронавируса.
"Давайте такое поручение комитету по регламенту дадим", - сказала спикер на заседании палаты в субботу.
С соответствующим предложением выступил глава конституционного комитета Андрей Клишас. "Допустим, у кого-то из сенаторов повышена температура, его не пустили в здание, он будет находиться дома, но его конституционные полномочия от этого не прекратятся. У нас не трудовые отношения с Советом Федерации", - отметил Клишас. В этой ситуации, по его мнению, комитет по регламенту может разработать порядок действий, чтобы сенаторам был обеспечен удаленный доступ для участия в работе комитетов, чтобы их голоса можно было учитывать в ходе голосования.
Матвиенко в свою очередь напомнила, что один сенатор уже находится на карантине. Ранее источник сообщил РИА Новости, что первый замглавы оборонного комитета СФ Владимир Кожин решил для профилактики взять больничный после поездки во Францию.
"У нас только один недисциплинированный сенатор, который слетал во Францию и сидит на карантине двухнедельном. Но он должен на самом деле принимать участие в работе, это же не курорт у нас тут", - сказала спикер.
Она предложила главе комитета по регламенту Вячеславу Тимченко продумать меры, как "организовать с учетом современных технологий возможность таким сенаторам работать".
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