Солист Little Big рассказал об отборе на Евровидение

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал, что коллектив не рассчитывал на успех, когда отправлял заявку на Евровидение.
По словам артиста, в прошлом году группа в шутку попыталась пройти отбор, однако из этого ничего не вышло.
"В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню — все равно нас не возьмут. И тут так получилось, что нам ответили. Получается, что прикол вышел из-под контроля", — сказал Прусикин в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Панк-рейв-группа Little Big представит Россию с песней "Uno".