Солист Little Big рассказал об отборе на Евровидение

"В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню — все равно нас не возьмут. И тут так получилось, что нам ответили. Получается, что прикол вышел из-под контроля", — сказал Прусикин в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.