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2020-03-14T14:02+0300
https://ria.ru/20200314/1568596546.html
Солист Little Big рассказал об отборе на Евровидение
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РИА Новости

Солист Little Big рассказал об отборе на Евровидение

12:03 14.03.2020 (обновлено: 14:02 14.03.2020)
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© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал, что коллектив не рассчитывал на успех, когда отправлял заявку на Евровидение.
По словам артиста, в прошлом году группа в шутку попыталась пройти отбор, однако из этого ничего не вышло.

"В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню — все равно нас не возьмут. И тут так получилось, что нам ответили. Получается, что прикол вышел из-под контроля", — сказал Прусикин в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Панк-рейв-группа Little Big представит Россию с песней "Uno".
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
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