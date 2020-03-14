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Россия приостановит пропуск иностранцев из Польши и Норвегии
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РИА Новости

Россия приостановит пропуск иностранцев из Польши и Норвегии

11:56 14.03.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДорожный указатель в сторону города Киркенеса в Норвегии
Дорожный указатель в сторону города Киркенеса в Норвегии
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией, сообщается на сайте кабмина.
"ФСБ России совместно с МВД России и МИДом России внести в правительство РФ в установленном порядке проект акта правительства РФ, предусматривающий временное приостановление с 00 часов 00 минут местного времени 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы (за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ), въезжающих на территорию РФ в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден. Жертвами болезни в Китае к настоящему моменту стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи пациентов.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПольшаНорвегия
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