Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 30

ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Диагноз нового коронавируса подтвердился в Грузии у 30 человек, сообщается на сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны.
Ранее сообщалось о 25 заболевших.
"Инфицированных - 30, в режиме карантина - 418, в стационарах под наблюдением - 55 человек", - отмечается на сайте.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.