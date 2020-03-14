Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 30

"Инфицированных - 30, в режиме карантина - 418, в стационарах под наблюдением - 55 человек", - отмечается на сайте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.