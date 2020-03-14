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Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 30
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РИА Новости

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 30

11:54 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедик в защитной маске
Медик в защитной маске
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медик в защитной маске. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Диагноз нового коронавируса подтвердился в Грузии у 30 человек, сообщается на сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны.
Ранее сообщалось о 25 заболевших.
"Инфицированных - 30, в режиме карантина - 418, в стационарах под наблюдением - 55 человек", - отмечается на сайте.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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