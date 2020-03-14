НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com

Первоначально НАСА вместе с другими странами планировало создать Gateway в 2020-х годах, при этом высадка астронавтов на Луну намечалась в 2028 году.

В прошлом марте США приняли решение перенести посадку на Луну на 2024 год. Поэтому строительство Gateway было разбито на два этапа: на первом - запуски энергодвигательного и жилого модулей для обеспечения высадки астронавтов на Луне в 2024 году, на втором - продолжение строительства для регулярных посадок на Луну.

Как сообщил сайт spacenews.com со ссылкой на выступление заместителя руководителя НАСА по пилотируемым программам Дугласа Ловерро, НАСА пересмотрело планы и теперь считает, что не нужно строить станцию Gateway для обеспечения высадки астронавтов на Луну в 2024 году.

"С точки зрения физики, я могу вам гарантировать, что она (Gateway - ред.) нам не нужна для этого запуска (высадки на Луне в 2024 году - ред.)", - сказал Ловерро.

По его словам, была высокая вероятность того, что первый этап Gateway не реализуется к 2024 году.

Ранее НАСА заключило контракты на создание энергодвигательного и жилого модулей для Gateway со сроками запусков в 2022 и 2023 годах.

Тем не менее, Ловерро подтвердил намерение НАСА построить Gateway и сообщил, что официально проинформирует другие страны-партнеры об изменении планов 16 марта.

Однако он не считает это проблемой для них, так как модули стран-партнеров и так не должны были запускаться к Gateway ранее 2026 года.