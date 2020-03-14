НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
Первоначально НАСА вместе с другими странами планировало создать Gateway в 2020-х годах, при этом высадка астронавтов на Луну намечалась в 2028 году.
5 декабря 2018, 03:15РИА НаукаРоссия может начать участие в создании станции Gateway после 2026 года
В прошлом марте США приняли решение перенести посадку на Луну на 2024 год. Поэтому строительство Gateway было разбито на два этапа: на первом - запуски энергодвигательного и жилого модулей для обеспечения высадки астронавтов на Луне в 2024 году, на втором - продолжение строительства для регулярных посадок на Луну.
Как сообщил сайт spacenews.com со ссылкой на выступление заместителя руководителя НАСА по пилотируемым программам Дугласа Ловерро, НАСА пересмотрело планы и теперь считает, что не нужно строить станцию Gateway для обеспечения высадки астронавтов на Луну в 2024 году.
"С точки зрения физики, я могу вам гарантировать, что она (Gateway - ред.) нам не нужна для этого запуска (высадки на Луне в 2024 году - ред.)", - сказал Ловерро.
По его словам, была высокая вероятность того, что первый этап Gateway не реализуется к 2024 году.
Ранее НАСА заключило контракты на создание энергодвигательного и жилого модулей для Gateway со сроками запусков в 2022 и 2023 годах.
Тем не менее, Ловерро подтвердил намерение НАСА построить Gateway и сообщил, что официально проинформирует другие страны-партнеры об изменении планов 16 марта.
Однако он не считает это проблемой для них, так как модули стран-партнеров и так не должны были запускаться к Gateway ранее 2026 года.
Ранее сообщалось, что в рамках лунной программы Artemis в 2021 году НАСА с помощью ракеты-носителя сверхтяжелого класса SLS планирует запустить беспилотный корабль Orion для облета Луны. В 2022 году намечается отправить на SLS корабль Orion с экипажем для облета Луны, в 2024 году - еще один корабль Orion для высадки двух астронавтов на поверхность Луны.