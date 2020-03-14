Минпромторг отчитается о производстве средств медицинской защиты

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил Минпромторгу доложить об объеме производства в России средств защиты и дезинфекции для профилактики коронавируса, сообщается на сайте кабмина.

"Минпромторгу России представить в правительство РФ информацию о существующих и потенциальных возможностях по производству в РФ средств индивидуальной защиты, включая костюмы, и дезинфекторов для использования в целях профилактики и при работе с лицами, заболевшими (имеющими признаки заболевания) новой коронавирусной инфекцией, с указанием видов и объемов производимой продукции. Срок - 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.