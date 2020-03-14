Медучреждения проинформируют о первой помощи при коронавирусе

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву проинформировать медучреждения, в том числе частные, какую первую помощь оказывать при коронавирусе, сообщается в субботу на сайте кабмина.
"Минздраву России довести до медицинских организаций, в том числе до частных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, алгоритм действий при выявлении (диагностировании) новой коронавирусной инфекции и её лечении", - говорится в сообщении.
О результатах ведомству необходимость доложить в правительство России до 16 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах.
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