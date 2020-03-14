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Медучреждения проинформируют о первой помощи при коронавирусе
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РИА Новости

Медучреждения проинформируют о первой помощи при коронавирусе

11:43 14.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВрачи в больнице скорой медицинской помощи
Врачи в больнице скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву проинформировать медучреждения, в том числе частные, какую первую помощь оказывать при коронавирусе, сообщается в субботу на сайте кабмина.
"Минздраву России довести до медицинских организаций, в том числе до частных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, алгоритм действий при выявлении (диагностировании) новой коронавирусной инфекции и её лечении", - говорится в сообщении.
О результатах ведомству необходимость доложить в правительство России до 16 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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