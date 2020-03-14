Медучреждения проинформируют о первой помощи при коронавирусе

"Минздраву России довести до медицинских организаций, в том числе до частных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, алгоритм действий при выявлении (диагностировании) новой коронавирусной инфекции и её лечении", - говорится в сообщении.

О результатах ведомству необходимость доложить в правительство России до 16 марта.