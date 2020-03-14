Прокуратура взяла на контроль ситуацию с разливом мазута в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль работу уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива мазута в Прокуратура поставила на контроль работу уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива мазута в Находке , ход и расследование уголовного дела, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.

Ранее власти сообщили, что режим ЧС ввели в Находке Приморского края, где из-за взрыва на котельной разлилось порядка 2,5 тысячи тонн мазута. МЧС информировало, что емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка в Приморском крае.

Как позднее сообщили в ГУМЧС РФ по региону, на данный момент собрано около 300 кубометров мазута. Идет воздушная разведка для координации действий сил. В ГУМЧС России работает оперативный штаб, введен режим повышенной готовности. Задействованы 144 человека личного состава и 35 единиц техники.

СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

"Прокуратурой взята на контроль работа Главного управления МЧС России по Приморскому краю и управления по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа по ликвидации последствий розлива топливного мазута, предотвращению дальнейшей его утечки и полнота принимаемых мер по ликвидации последствий аварии, а также ход и результаты расследования уголовного дела", - сообщила агентству Виолетта Дорожкина.