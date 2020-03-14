Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T11:25+0300
https://ria.ru/20200314/1568595328.html
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с разливом мазута в Находке
https://cdn25.img.ria.ru/images/75427/80/754278064_0:180:3456:2124_1036x0_80_0_0_6a44124c61fb8b24fe87f6c3ef4ac565.jpg
РИА Новости

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с разливом мазута в Находке

11:25 14.03.2020
376
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Московской областиМазут
Мазут
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Московской области
Мазут. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль работу уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива мазута в Находке, ход и расследование уголовного дела, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
Ранее власти сообщили, что режим ЧС ввели в Находке Приморского края, где из-за взрыва на котельной разлилось порядка 2,5 тысячи тонн мазута. МЧС информировало, что емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка в Приморском крае.
Как позднее сообщили в ГУМЧС РФ по региону, на данный момент собрано около 300 кубометров мазута. Идет воздушная разведка для координации действий сил. В ГУМЧС России работает оперативный штаб, введен режим повышенной готовности. Задействованы 144 человека личного состава и 35 единиц техники.
СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Город Находка в Приморском крае
Вчера, 04:19
В Находке ввели режим ЧС из-за розлива 2,5 тысячи тонн мазута
"Прокуратурой взята на контроль работа Главного управления МЧС России по Приморскому краю и управления по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа по ликвидации последствий розлива топливного мазута, предотвращению дальнейшей его утечки и полнота принимаемых мер по ликвидации последствий аварии, а также ход и результаты расследования уголовного дела", - сообщила агентству Виолетта Дорожкина.
Она добавила, что "организация надлежащего теплоснабжения населения городского округа тоже на контроле".
102000
Обсудить 0
НаходкаПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Утечка мазута
В Находке собрали почти тысячу кубометров мазута на месте разлива
Город Находка в Приморском крае
В Находке ввели режим ЧС из-за розлива 2,5 тысячи тонн мазута
Утечка мазута
СК возбудил уголовное дело из-за разлива мазута в Находке
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Находке на складе произошла разгерметизация емкости с мазутом
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал о росте доходов российских субъектов
Мазут
Часть разлившегося в Находке мазута попала в озеро
Коза с козлятами на ферме
Козий дом: как россиянин строит ферму по европейским технологиям
Указатель на въезде в город Дебальцево
В ДНР заявили о 30 нарушениях со стороны силовиков за сутки
Глеб Никитин
Нижегородский губернатор обсудил подготовку к "Горький fest"
Кадр из фильма Семейный аккаунт Ашота Джазояна
В Санкт-Петербурге покажут "Семейный аккаунт" Ашота Джазояна
Виды Саратова
В Саратове восстановили теплоснабжение после аварии с башенным краном
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о 102 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Сергей Балыкин. Архивное фото
В Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора
На Бойцовой улице в Москве из-за сильного ветра упало дерево. 13 марта 2020
В Москве штормовой ветер повалил более 330 деревьев
Министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме
Минфин рассчитывает потратить из ФНБ 600 миллиардов рублей в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния