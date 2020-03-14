В США приняли законопроект о бесплатных тестах на коронавирус

Отмечается, что законопроект отражает соглашение, которого демократы в палате представителей достигли с администрацией США. В его поддержку проголосовали 363 члена нижней палаты американского парламента, против - 40.

Ранее Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи. Позже CNN сообщил о более 2 тысячах заразившихся. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.