В США приняли законопроект о бесплатных тестах на коронавирус

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который гарантирует бесплатные тесты на коронавирус COVID-19, говорится в пресс-релизе на сайте комитета по ассигнованиям палаты представителей.
Отмечается, что законопроект отражает соглашение, которого демократы в палате представителей достигли с администрацией США. В его поддержку проголосовали 363 члена нижней палаты американского парламента, против - 40.
Законопроект, направленный на смягчение последствий коронавируса, обеспечивает, кроме того, предоставление оплачиваемого больничного для тех, кому он необходим, а также повышение пособий по безработице и увеличение федерального финансирования программы медицинской помощи нуждающимся Medicaid.
В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Ранее Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи. Позже CNN сообщил о более 2 тысячах заразившихся. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.
По данным СМИ, в стране от этого заболевания скончались 47 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.