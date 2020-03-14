Силуанов оценил влияние коронавируса на российскую экономику

"Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей - перевозчиков, туризм, торговля. И это гораздо более сильно влияет на динамику экономического развития. Правительство России сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора", - сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации в субботу.