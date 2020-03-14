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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-14T11:39+0300
https://ria.ru/20200314/1568595033.html
Силуанов оценил влияние коронавируса на российскую экономику
https://cdn21.img.ria.ru/images/156231/10/1562311053_0:0:2415:1358_1036x0_80_0_0_3bc55ab2eb89a812d6368c9a0fbf786d.jpg
РИА Новости

Силуанов оценил влияние коронавируса на российскую экономику

11:39 14.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
Министр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Распространение коронавируса гораздо сильнее влияет на динамику экономического роста России, чем падение цен на нефть, правительство готовит комплекс предложений, чтобы нивелировать действие этого фактора, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей - перевозчиков, туризм, торговля. И это гораздо более сильно влияет на динамику экономического развития. Правительство России сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора", - сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации в субботу.
Он отметил, что в ситуации снижения цен на нефть бюджет РФ защищен.
Сотрудник ММВБ
13 марта, 18:26Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон СилуановЭкономика
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