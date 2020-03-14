На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Кроме того, сообщается, что в областную клиническую больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. "Как выяснилось, 29 февраля он вернулся из Италии. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщили в обладминистрации.