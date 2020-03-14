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На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
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РИА Новости

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

11:02 14.03.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichАвтомобили скорой помощи на Украине
Автомобили скорой помощи на Украине
© REUTERS / Gleb Garanich
Автомобили скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 14 мар - РИА Новости. Трех человек - мать и двух ее детей - госпитализировали в Черновицкой области Украины с подозрением на коронавирус, сообщила в субботу пресс-служба областной госадминистрации.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19. Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса. Умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.
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"Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы три человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не пребывали. Но имели контакт с лицом, вернувшимся из Италии и госпитализированным накануне с подозрением на COVID-19", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица.
Кроме того, сообщается, что в областную клиническую больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. "Как выяснилось, 29 февраля он вернулся из Италии. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщили в обладминистрации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Черновицкая областьИталияУкраинаВ мире
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