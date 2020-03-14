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Союзное государство
2020-03-14T10:57+0300
https://ria.ru/20200314/1568594574.html
Посол России прокомментировал интеграционную повестку Москвы и Минска
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РИА Новости

Посол России прокомментировал интеграционную повестку Москвы и Минска

10:57 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что важно продолжать работу Москвы и Минска по интеграционной повестке союзного строительства.
"Работа по союзному строительству может идти в различных формах и с разной интенсивностью, но поставленную главами государств задачу по раскрытию потенциала Союзного государства мы обязаны выполнять. Программа действий по реализации положений договора парафирована главами правительств наших стран еще в сентябре 2019 года. Этот масштабный, перспективный документ действует и сегодня", – заявил дипломат журналистам в субботу в Минске, комментируя прошедшие на этой неделе в Москве переговоры глав правительств России и Белоруссии Михаила Мишустина и Сергея Румаса.
Он считает, что с учетом того, что с момента парафирования документа прошло определенное время, "ряд сроков, обозначенных в "дорожных картах" программы действий, потребует корректировки". "При этом стороны не обязаны завершить интеграционную работу к какой-то "юбилейной дате". Здесь избыточная торопливость, необоснованная спешка не нужны. Важно идти по интеграционному алгоритму только согласованными шагами – по тем направлениям, к которым обе стороны готовы. Главное – в рамках единых подходов, не противореча позициям друг друга", – добавил Мезенцев.
Посол отметил значимость уже проведенной правительствами и отраслевыми министерствами двух стран работы по выработке мер по углублению интеграции в рамках Союзного государства, а также призвал объективно оценивать значительный потенциал Союзного договора. "Это касается экономического взаимодействия и учета практик и программ развития двух стран, которые сделают нас сильнее и конкурентоспособнее… Надо взять друг у друга самое лучшее и передовое, поделиться опытом, в том числе по совершенствованию национальной законодательной базы", – подчеркнул он.
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Мезенцев добавил, что в результате масштабной работы, проделанной при подготовке программы и пакета "дорожных карт" стороны определили те ориентиры, достижение которых сделает национальные экономики Белоруссии и России более конкурентоспособными. В том числе, по его словам, "это станет и совместным ответом на те вызовы и угрозы, которые стоят перед нашими странами – с учетом неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках".
Посол отметил, что между Белоруссией и Россией особые отношения, что подтверждает и Союзный договор. Дипломат призвал не "подменять" значимость интеграционной работы какими-то сиюминутными разногласиями и подчеркнул, что "желающих "помочь" нам усложнить взаимодействие, к сожалению, достаточно".
"Чем сильнее будут Россия и Беларусь, чем больше успехи Союзного строительства, тем интенсивнее наши недоброжелатели будут "раскачивать" обстановку. Это отнюдь не на пользу белорусам и россиянам, а в глобальном плане – и тем, кто "раскачивает" ситуацию не только в европейском регионе. Мир хрупок и уязвим, и только взаимодействие и союзничество, готовность защищать свои аргументы, но и слышать доводы другой стороны – даже в самом остром споре – это и есть условие развития в 21-м веке", – отметил Мезенцев.
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Союзное государствоРоссияСергей РумасМихаил МишустинДмитрий МезенцевСоюзное государствоБелоруссия
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