В Саратове восстановили теплоснабжение после аварии с башенным краном

В четверг на строительной площадке на улице Блинова в Ленинском районе Саратова упал башенный кран. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. В филиале "Т Плюс" уточнили РИА Новости, что кран упал на теплотрассу от Саратовской ТЭЦ-5 и незначительно повредил ее. В пятницу кран убрали с теплотрассы, и энергетики приступили к ее восстановлению, временно отключив теплоснабжение и горячее водоснабжение в 64 многоквартирных домах.