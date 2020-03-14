В Саратове восстановили теплоснабжение после аварии с башенным краном

САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергетики в ночь на субботу восстановили теплоснабжение и горячее водоснабжение свыше 60 многоквартирных домов в Ленинском районе Саратова, где упавший башенный кран повредил теплотрассу, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала "Т Плюс".
В четверг на строительной площадке на улице Блинова в Ленинском районе Саратова упал башенный кран. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. В филиале "Т Плюс" уточнили РИА Новости, что кран упал на теплотрассу от Саратовской ТЭЦ-5 и незначительно повредил ее. В пятницу кран убрали с теплотрассы, и энергетики приступили к ее восстановлению, временно отключив теплоснабжение и горячее водоснабжение в 64 многоквартирных домах.
"Работы закончены, подача теплоносителя восстановлена", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии Саратова, в зоне отключения находились 20 тысяч жителей.
Сейчас в Саратове плюс 4 градуса.