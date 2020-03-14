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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-14T15:50+0300
https://ria.ru/20200314/1568594090.html
Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568153784_0:247:2826:1837_1036x0_80_0_0_ad905941d4271387cff773b319c507e5.jpg
РИА Новости

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

10:33 14.03.2020 (обновлено: 15:50 14.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министерство обороны России назвало конструктивными переговоры с Турцией по Идлибу, прошедшие в Анкаре.
"Их результаты позволят реализовать все договоренности по Идлибской зоне деэскалации, достигнутые между президентами России и Турции 5 марта в Москве", — говорится в сообщении.
На 15 марта запланировано первое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4, добавили в военном ведомстве.

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, а те открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, тогда под обстрел попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения. В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой ключевых обязательств российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года, в том числе то, что Турция не смогла отмежевать вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
Пятого марта в Москве прошли переговоры президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
13 марта, 18:55
Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
69103107
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Обострение ситуации в ИдлибеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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