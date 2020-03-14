Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министерство обороны России назвало конструктивными переговоры с Турцией по Идлибу, прошедшие в Анкаре.
На 15 марта запланировано первое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4, добавили в военном ведомстве.
Обострение в Идлибе
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, а те открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, тогда под обстрел попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться. Погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения. В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой ключевых обязательств российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года, в том числе то, что Турция не смогла отмежевать вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
Пятого марта в Москве прошли переговоры президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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