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Американский генерал пожаловался на оснащение ВВС
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РИА Новости

Американский генерал пожаловался на оснащение ВВС

10:27 14.03.2020 (обновлено: 14:39 14.03.2020)
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CC BY 2.0 / US Air Force / OverheadСамолет B-52H Stratofortres
Самолет B-52H Stratofortres
CC BY 2.0 / US Air Force / Overhead
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американская авиация испытывает кризис, который усилится в 2021 году из-за бюджетных сокращений. Об этом в статье для портала Defense News заявил генерал в отставке Майкл Ло.
По словам военного, предложения по бюджету на следующий год предполагают списание трети парка бомбардировщиков В-1 Lancer, а также отмену программы модернизации модели B-2.
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Кроме того, самолет B-52, находящийся на вооружении американских ВВС с 1955 года, требует значительного обновления двигателей и других систем.
Как отмечает Ло, новейший бомбардировщик B-21, который пока еще разрабатывают, сможет усилить американскую авиацию не меньше чем через десять лет.
При этом генерал подчеркнул, что потребность США в бомбардировщиках растет, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.
Военнослужащие армии США
16 февраля 2019, 13:25
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B-21 (стратегический бомбардировщик)B-52B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)ВВС СШАСШАВ мире
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