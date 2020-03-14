Американский генерал пожаловался на оснащение ВВС

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американская авиация испытывает кризис, который усилится в 2021 году из-за бюджетных сокращений. Об этом в статье для портала Defense News заявил генерал в отставке Майкл Ло.
По словам военного, предложения по бюджету на следующий год предполагают списание трети парка бомбардировщиков В-1 Lancer, а также отмену программы модернизации модели B-2.
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Как отмечает Ло, новейший бомбардировщик B-21, который пока еще разрабатывают, сможет усилить американскую авиацию не меньше чем через десять лет.
При этом генерал подчеркнул, что потребность США в бомбардировщиках растет, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.
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