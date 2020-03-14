В Узбекистане объявили конкурс по созданию технологий против COVID-19

Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

© AP Photo / Francois Mori Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

ТАШКЕНТ, 14 мар - РИА Новости. Министерство инновационного развития Министерство инновационного развития Узбекистана объявило конкурс по разработке технологий против коронавируса COVID-19 стоимостью около 400 тысяч долларов, сообщает в субботу ведомство.

"Министерство инновационного развития Узбекистана объявляет конкурс прикладных проектов в целях эффективной борьбы с коронавирусом COVID-19 в республике и предотвращения проникновения заболевания на территорию страны", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Опрос Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом? 38.5 % Более тщательно соблюдаю правила гигиены 22.6 % Избегаю скоплений людей 15.1 % Отказался от поездки за границу 23.8 % Ничего, я не боюсь заразиться Проголосовать

По условиям конкурса, его участники должны представить свои предложения до 15 апреля по двум проектам: создание технологии борьбы и лечения коронавирусных инфекций на основе углубленного анализа патогенеза, а также создание молекулярно-генетической диагностики для выявления штаммов коронавируса COVID-19". Общий объем госфинансирования проектов - 3,5 миллиарда сумов (около 400 тысяч долларов), срок реализации - до двух лет.

"Представленные проекты проходят предварительную техническую экспертизу на предмет строгого соблюдения требований конкурса, достоверности, точности и отсутствия плагиата", - добавили в Мининноваций.

По данным министерства здравоохранения Узбекистана, на утро 14 марта в стране не зафиксировано случаев заражения COVID-19