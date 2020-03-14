Правительство одобрило поправки ко второму чтению законопроекта о СЗПК

"Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона №828237-7 "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Госдума 10 декабря приняла в первом чтении законопроект о реализации новых инвестиционных проектов в РФ на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) при условии его последующей доработки, а также связанные с ним изменения в Налоговый, Бюджетный кодексы и ряд законов, внесенные правительством. Целью законопроекта является привлечение инвестиций в российскую экономику через создание благоприятных условий для инвесторов.