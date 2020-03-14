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2020-03-14T10:19+0300
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Правительство одобрило поправки ко второму чтению законопроекта о СЗПК
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РИА Новости

Правительство одобрило поправки ко второму чтению законопроекта о СЗПК

10:19 14.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению законопроекта о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России, а также связанный с ним пакет поправок в Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс РФ, сообщается на сайте кабинета министров.
"Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона №828237-7 "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Также Минфину совместно с заинтересованными органами исполнительной власти поручено проработать вопрос о создании, в том числе финансовом обеспечении, государственной информационной системы, обеспечивающей реализацию положений, содержащихся в нормативных правовых актах о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности. Правительство также одобрило проекты поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ.
Министр финансов Антон Силуанов 12 марта сообщал, что Минфин предлагает ко второму чтению законопроекта о СЗПК в Госдуме принять ряд поправок, в том числе разрешить инвесторам снизить нижнюю планку собственных средств в проекте до 500 миллионов рублей, а также распространить действие закона на проекты, начатые в мае 2018 года. Кроме того, по его словам, предлагается создание единой информационной системы - ГИС капиталовложений для заключения СЗПК в электронном виде.
Госдума 10 декабря приняла в первом чтении законопроект о реализации новых инвестиционных проектов в РФ на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) при условии его последующей доработки, а также связанные с ним изменения в Налоговый, Бюджетный кодексы и ряд законов, внесенные правительством. Целью законопроекта является привлечение инвестиций в российскую экономику через создание благоприятных условий для инвесторов.
Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил правительству и парламенту ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений.
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