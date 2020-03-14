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В Ингушетии возбудили уголовные дела после перестрелки с полицейскими
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РИА Новости

В Ингушетии возбудили уголовные дела после перестрелки с полицейскими

10:15 14.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НАЛЬЧИК, 14 мар – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили два уголовных дела после перестрелки в ходе конфликта в селе в Назрановском районе и ранения двоих сотрудников полиции, сообщает региональное СУСК.
Ранее республиканское МВД сообщило, что в пятницу в селении Экажево между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого его участники применили огнестрельное оружие. В результате от полученных ранений на месте происшествия скончался один человек, еще один был похищен злоумышленниками, передвигавшимися на автомобилях "Лада Гранта" и Hyundai Solaris. При попытке прекратить противоправные действия участников конфликта пострадали двое полицейских, выехавших на место происшествия после получения информации. Они были госпитализированы в больницу с телесными повреждениями, один из них получил ранение в ногу из травматического пистолета.
"По данным следствия, 13 марта в селении Экажево в салоне автомобиля марки Hyundai Solaris черного цвета с огнестрельным ранением туловища обнаружено тело 55-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время выезда сотрудников полиции на место происшествия неизвестный, передвигавшийся на автомобиле Hyundai Solaris белого цвета, произвел в них выстрелы из огнестрельного оружия. Полицейские стали преследовать стрелявшего.
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"Во время задержания преследуемый и собравшиеся на месте несколько неустановленных лиц применили насилие с использованием огнестрельного травматического оружия в отношении сотрудников полиции, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести, а одному из них огнестрельное ранение. Потерпевшие доставлены в лечебное учреждение", - уточняет ведомство.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
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Республика ИнгушетияПроисшествия
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