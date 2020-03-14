В Ингушетии возбудили уголовные дела после перестрелки с полицейскими

НАЛЬЧИК, 14 мар – РИА Новости. Следственные органы Следственные органы Ингушетии возбудили два уголовных дела после перестрелки в ходе конфликта в селе в Назрановском районе и ранения двоих сотрудников полиции, сообщает региональное СУСК.

Ранее республиканское МВД сообщило, что в пятницу в селении Экажево между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого его участники применили огнестрельное оружие. В результате от полученных ранений на месте происшествия скончался один человек, еще один был похищен злоумышленниками, передвигавшимися на автомобилях "Лада Гранта" и Hyundai Solaris. При попытке прекратить противоправные действия участников конфликта пострадали двое полицейских, выехавших на место происшествия после получения информации. Они были госпитализированы в больницу с телесными повреждениями, один из них получил ранение в ногу из травматического пистолета.

"По данным следствия, 13 марта в селении Экажево в салоне автомобиля марки Hyundai Solaris черного цвета с огнестрельным ранением туловища обнаружено тело 55-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время выезда сотрудников полиции на место происшествия неизвестный, передвигавшийся на автомобиле Hyundai Solaris белого цвета, произвел в них выстрелы из огнестрельного оружия. Полицейские стали преследовать стрелявшего.

"Во время задержания преследуемый и собравшиеся на месте несколько неустановленных лиц применили насилие с использованием огнестрельного травматического оружия в отношении сотрудников полиции, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести, а одному из них огнестрельное ранение. Потерпевшие доставлены в лечебное учреждение", - уточняет ведомство.