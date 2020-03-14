Число запрашивающих визу в Италию россиян снизилось из-за коронавируса

Девушки в масках на одной из улиц Милана. Архивное фото

Девушки в масках на одной из улиц Милана

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Количество запросов на визу, поступающих в визовый центр Количество запросов на визу, поступающих в визовый центр Италии в Москве, заметно снизилось на фоне пандемии коронавируса , сообщили РИА Новости в визовом центре.

Во вторник карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов Италии в связи со вспышкой коронавируса, были распространены на всю территорию страны. Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости, запрещены все массовые мероприятия, закрыты религиозные и культурные учреждения. Общее число случаев заражения в Италии превысило 12 тысяч, погибли более 1000 человек.

"Да, действительно, поток туристов, запрашивающих визу в Италию, существенно снизился", - отметили в центре. При этом организация работает в обычном режиме и соблюдает меры предосторожности. "Что касается мер профилактики, то мы соблюдаем рекомендации и предписания ВОЗ, Роспотребнадзора, а также реализуем предписания, предусмотренные указом мэра Москвы от 5 марта 2020г. N12-УМ "О введении режима повышенной готовности", - добавили в визовом центре Италии в российской столице.