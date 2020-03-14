Экономисты рассказали, кому может принести выгоду падение курса рубля

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости, Вероника Буклей. Ослабление рубля, вызванное обвалом мировых цен не нефть, может принести выгоду российским экспортерам минеральных удобрений, металлургии и нефтехимии, однако будет ли она ощутимой на фоне перспектив замедления глобального роста из-за последствий Ослабление рубля, вызванное обвалом мировых цен не нефть, может принести выгоду российским экспортерам минеральных удобрений, металлургии и нефтехимии, однако будет ли она ощутимой на фоне перспектив замедления глобального роста из-за последствий коронавируса – вопрос спорный, считают экономисты, опрошенные РИА Новости.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Этот фактор вместе с новостями о распространении коронавируса вызвал обвал на нефтяном рынке и падение курса рубля до четырехлетних минимумов.

"Основная часть затрат российских производителей, ориентированных на экспорт, номинирована в российских рублях. Это затраты на труд, электроэнергию, комплектующие, производство которых локализовано в России. Экспортерам выгодно продавать за валюту, а платить за ресурсы в рублях. Вполне нормальная ситуация, когда в условиях ослабления национальной валюты растет выручка экспортных компаний, выраженная в рублях", - заявил вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов.

Рубль и экспорт

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов также отмечает, что ситуация с ослаблением рубля выгодна для тех российских производителей, которые имеют преимущественно рублевую себестоимость, низкий валютный долг и у которых отсутствует значительная потребность в капитальных затратах, номинированных в иностранной валюте.

"Данной ситуацией могут воспользоваться и производители, которые работают на рынках с высокой долей иностранных игроков, которые, в свою очередь, проиграют от падения рубля российским конкурентам, имеющим преимущественно рублевые затраты", - рассуждает собеседник агентства. При этом степень влияния изменения валютного курса на экспортеров зависит от доли их валютных пассивов и от потребности в текущих и капитальных валютных затратах.

Баймуратов считает, что в плюсе, особенно в долгосрочной перспективе, окажутся экспортеры минеральных удобрений, цветных металлов - в общем, все, кроме нефтепроизводителей. "Мы видим по текущей реакции на фондовом рынке, что на фоне ослабления рубля в рост пошли акции таких компаний, как, например, "Норникель", "Полюс" и "Акрон", - замечает он.

С ним согласен Орехов из НКР: "Наибольшую выгоду от падения рубля и цен на биржевые товары могут получить российские производители минеральных удобрений, лекарственных препаратов, нефтехимические предприятия. Рост рублевой цены на импортные аналоги может дать дополнительные преимущества для российских производителей бурового и нефтесервисного оборудования, оружия, сельского хозяйства, легкой промышленности".

Мозги в рублях – выручка в валюте

Падение рубля выгодно не только товаропроизводителям, но и поставщикам услуг, но, опять же, ориентированным на экспорт, считает Баймуратов.

"У инжиниринговых компаний, IT-компаний, в высокотехнологичном сегменте затратная часть в значительной мере формируется из затрат на труд. В свою очередь, затраты на трудовые ресурсы номинируются в рублях. Вряд ли работодатели будут прямо сейчас индексировать сотрудникам зарплаты, между тем выручка таких компаний деноминирована в иностранных валютах, которые не показывали негативную динамику за последние дни. То есть та же ситуация: платим за "мозги" в рублях, результаты интеллектуальной деятельности продаем за валюту", - говорит экономист.

Заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов сомневается, что в долгосрочной перспективе ослабление рубля сможет сыграть кому-то на руку.

"Если говорить про долгосрочный горизонт, вряд ли кто-то может существенно выиграть. Сейчас внешняя конъюнктура развивается по негативному сценарию, в котором глобальная экономика переживет временное сокращение спроса, сопоставимое с ситуацией в 2008 году. Отличие в том, что на смену "финансовому заражению" пришло вирусное заражение, а страны-нефтеэкспортеры, в отличие от прошлого раза, не координируются, а усилили конкуренцию", - полагает он.

Баймуратов уверен, что для основной массы экспортеров ситуация с ослаблением российской валюты выгодна. "Однако анализируя причины текущей динамики рубля, мы понимаем, что речь идет о снижении стоимости энергоносителей, в первую очередь нефти. Для этой отрасли ситуация выглядит не столь оптимистично", - рассуждает он.

Тем не менее, глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил РИА Новости, что компании РФ мобилизованы работать при низких ценах на нефть. А глава " Газпром нефти Александр Дюков сообщил, что компания обладает достаточным запасом прочности и устойчива и к более низкой цене нефти, чем 35 долларов за баррель, а цены на нефть упали бы до этого уровня из-за коронавируса даже при сохранении сделки ОПЕК +.

В условиях пандемии

Куликов не исключает, что вирусное заражение, охватившее мир и уже признанное Всемирной организацией здравоохранения ( ВОЗ ) пандемией, может перекинуться на финансовый сектор. Действительно, на неделе на фоне опасений ухудшения ситуации с распространением коронавируса и его влиянием на мировую экономику глобальные рынки демонстрировали сильное снижение.

На этом фоне глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что мировая экономика стоит на пороге нового кризиса, который может оказаться очень чувствительным. В предыдущий кризис 2008 года, пояснил Кудрин, драйвером роста мировой экономики был Китай , но сейчас ситуация иная, поскольку его экономика сильно пострадала от коронавируса. Экс-министр финансов считает, что мировая экономика в текущем году будет расти не так быстро, темпы роста могут оказаться даже около нулевой отметки.

"Для России глобальное замедление означает снижение спроса на традиционные экспортные товары, внутренняя борьба с коронавирусом может несколько дестимулировать внутренний сектор услуг… Теоретически, наверное, можно найти экспортеров, для которых падение отпускных цен и объемов в моменте будет скомпенсировано ослаблением рубля, что позволит выручке в рублях не падать, но, учитывая все факторы, я сомневаюсь, что этот эффект может длиться долго", - считает Куликов.

В этих условиях особняком стоят золотодобытчики, которые уже получили выгоду от роста цены на золото в связи с интересом к защитном активам на фоне высокой волатильности валютных курсов и ценных бумаг, замечает Орехов.