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Собянин обязал оставаться дома семьям москвичей, проходящих карантин
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РИА Новости

Собянин обязал оставаться дома семьям москвичей, проходящих карантин

10:02 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена в медицинских масках
Пассажиры Московского метрополитена в медицинских масках
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий оставаться дома членам семей москвичей, кого изолировали из-за подозрения на коронавирус, соответствующий указ опубликован на сайте мэра Москвы.
"Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 3 настоящего указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей", - говорится в тексте указа.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
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