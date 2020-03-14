Собянин обязал оставаться дома семьям москвичей, проходящих карантин

"Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 3 настоящего указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей", - говорится в тексте указа.