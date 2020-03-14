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Москвичей предупредили о похолодании в субботу
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РИА Новости

Москвичей предупредили о похолодании в субботу

09:52 14.03.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка с фотокамерой во время пасмурной погоды в Москве
Девушка с фотокамерой во время пасмурной погоды в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Облачная погода с осадками, похолодание до отрицательных температур и вечерняя гололедица ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние приближающийся с запада холодный фронт. Погода облачная, в начале дня с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди, к вечеру переходящие в снег", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице плюс 4 - плюс 6, плюс 2 - плюс 7 в Подмосковье. Вечером в Москве похолодает до 0 - минус 2 градусов, в Подмосковье до плюс 1 - минус 4. Местами появится гололедица.
"Ветер юго-западный, постепенно усилится до 5-10 метров в секунду, во второй половине дня и ближе к вечеру с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит постепенно понижаться, к вечеру в Москве составит 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - добавил метеоролог.
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ПогодаЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)
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