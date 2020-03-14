Москвичей предупредили о похолодании в субботу

"Сегодня на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние приближающийся с запада холодный фронт. Погода облачная, в начале дня с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди, к вечеру переходящие в снег", - рассказал Леус.

"Ветер юго-западный, постепенно усилится до 5-10 метров в секунду, во второй половине дня и ближе к вечеру с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит постепенно понижаться, к вечеру в Москве составит 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - добавил метеоролог.