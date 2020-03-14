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В Румынии зарегистрировали 95 случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Румынии зарегистрировали 95 случаев заражения коронавирусом

09:50 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках
Прохожие в медицинских масках
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Прохожие в медицинских масках. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Румынии, всего в стране отмечено 95 пациентов с COVID-19, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
"В Румынии в пятницу, 13 марта 2020, было зарегистрировано самое большое число людей, зараженных новым коронавирусом за день: 34. Общее число тех, у кого подтвержден вирус, достигло 95", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последние случаи были выявлены в пятницу поздно вечером, среди них оказался и годовалый ребенок. Из 95 человек вылечиться от болезни на сегодняшний день смогли шесть пациентов.
Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией, запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.
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Коронавирус COVID-19РумынияВ мире
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